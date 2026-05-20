Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Art Nippon

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Venez découvrir la nouvelle Micro-Folie Art Nippon

Entrée libre

Venez découvrir la nouvelle Micro-Folie Art Nippon

Entrée libre .

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Micro-Folie Art Nippon

Come and discover the new Art Nippon Micro-Folie

Free admission

L’événement Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx