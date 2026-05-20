Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle
Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle lundi 1 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Micro-Folie Art Nippon
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
Venez découvrir la nouvelle Micro-Folie Art Nippon
Entrée libre
Venez découvrir la nouvelle Micro-Folie Art Nippon
Entrée libre .
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Micro-Folie Art Nippon
Come and discover the new Art Nippon Micro-Folie
Free admission
L’événement Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx
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