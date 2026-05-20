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Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle lundi 1 juin 2026.

Adresse : Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Art Nippon

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-01

Venez découvrir la nouvelle Micro-Folie Art Nippon
Entrée libre
Venez découvrir la nouvelle Micro-Folie Art Nippon
Entrée libre   .

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Micro-Folie Art Nippon

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Free admission

L’événement Micro-Folie Art Nippon Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx

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