Saint-Pardoux-Soutiers

Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister

2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Camille Claudel. Sculpter pour exister

Cet évènement est organisé par la La Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers . .

2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine microfolie@stpardouxsoutiers.fr

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English : Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister

L’événement Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Val de Gâtine