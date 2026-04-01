Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Saint-Pardoux-Soutiers
Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Saint-Pardoux-Soutiers samedi 18 avril 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister
2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Camille Claudel. Sculpter pour exister
Cet évènement est organisé par la La Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers . .
2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine microfolie@stpardouxsoutiers.fr
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English : Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister
L’événement Micro-Folie Camille Claudel, sculpter pour exister Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Val de Gâtine