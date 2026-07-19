Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Collection Union européenne

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-20

Un panorama inédit de la création européenne

Réalisée dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, cette collection rassemble une trentaine d’institutions prestigieuses issues des 27 États membres. Elle propose un voyage à travers plus de 500 œuvres, de l’Antiquité à la création contemporaine.

Des chefs-d’œuvre des grands musées européens aux merveilles de l’Antiquité, des manuscrits et gravures aux œuvres modernes et photographiques, cette sélection met en lumière la diversité du paysage artistique européen et les influences croisées qui ont façonné son identité culturelle.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle invite les visiteurs à s’installer et à découvrir l’Europe à travers ses patrimoines. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

An unprecedented panorama of European creativity

L’événement Micro-Folie Collection Union européenne Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau