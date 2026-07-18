Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Corse

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-09-23

Un territoire entre nature, histoire et création contemporaine

Riche de 500 œuvres, la Collection Corse s’articule autour du patrimoine naturel, de l’histoire et des grands personnages, de l’architecture et de la création contemporaine.

Elle révèle la diversité des paysages terrestres et marins, l’influence de la nature sur la création artistique, l’architecture religieuse et rurale ainsi que la vitalité d’une jeune scène artistique insulaire. Des figures historiques aux artistes contemporains, la Corse y apparaît comme une terre d’inspiration permanente.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection invite les visiteurs à s’installer et à découvrir, à leur rythme, la richesse patrimoniale et artistique de l’île. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

A land of nature, history and contemporary creation

L’événement Micro-Folie Corse Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau