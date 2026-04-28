Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie faire étape un certain art de voyager

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Faire étape un certain art de voyager

La Micro-Folie inaugure sa première exposition de la saison.

Un grand merci à la Fédération Française des Villages Étapes pour le prêt de ses panneaux, qui vous invitent à découvrir l’histoire de ces villages, d’hier à aujourd’hui, avec un éclairage particulier sur le territoire du Limousin, berceau du label Village étape.

L’exposition est visible en accès libre. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

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English : Micro-Folie faire étape un certain art de voyager

L’événement Micro-Folie faire étape un certain art de voyager Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse