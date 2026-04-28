Micro-Folie faire étape un certain art de voyager Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie faire étape un certain art de voyager Bénévent-l’Abbaye mardi 28 avril 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie faire étape un certain art de voyager
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-05-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29
Faire étape un certain art de voyager
La Micro-Folie inaugure sa première exposition de la saison.
Un grand merci à la Fédération Française des Villages Étapes pour le prêt de ses panneaux, qui vous invitent à découvrir l’histoire de ces villages, d’hier à aujourd’hui, avec un éclairage particulier sur le territoire du Limousin, berceau du label Village étape.
L’exposition est visible en accès libre. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie faire étape un certain art de voyager
L’événement Micro-Folie faire étape un certain art de voyager Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Bénévent-l'Abbaye (Creuse)
- Circuit pédestre n° B2 La Forêt de Chabaud Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit Pédestre N°B1 Le dolmen des granges Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- VTT 10 bleu Bénévent l’Abbaye Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit Uni’vertrail n°9 Bénév’en trail Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°B3 Le Bois de l’Age Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026