Micro-Folie La Préhistoire Amiens
Micro-Folie La Préhistoire Amiens mercredi 5 août 2026.
Micro-Folie La Préhistoire
10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.
Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du
quotidien.
Micro-Folie Voyage à la Préhistoire de 14h30 à 16h
– Démonstration de taille de silex à 16h15.
La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.
Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du
quotidien.
Micro-Folie Voyage à la Préhistoire de 14h30 à 16h
– Démonstration de taille de silex à 16h15. .
10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
La Micro-Folie: An immersion in the heart of art, archaeology and science.
Digital museum, family fun activities, flash visits, prehistoric demonstrations, café-conférences and screenings: a whole host of opportunities to learn in a different way, to marvel and share a cultural moment away from the everyday
the everyday.
Micro-Folie Journey to Prehistory from 2.30 pm to 4 pm
– Flintknapping demonstration at 4:15pm.
L’événement Micro-Folie La Préhistoire Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS