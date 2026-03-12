Micro-Folie Les animaux Amiens
Micro-Folie Les animaux Amiens mercredi 22 juillet 2026.
Micro-Folie Les animaux
10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:15:00
fin : 2026-07-22 16:45:00
Date(s) :
2026-07-22
La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.
Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du
quotidien.
Micro-Folie Les animaux dans l’art suivie d’un atelier de14h30 à 16h
Visite flash Quelle drôle de bête cet aurochs de16h15 à 16h45.
La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.
Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du
quotidien.
Micro-Folie Les animaux dans l’art suivie d’un atelier de14h30 à 16h
Visite flash Quelle drôle de bête cet aurochs de16h15 à 16h45. .
10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
La Micro-Folie: An immersion in the heart of art, archaeology and science.
Digital museum, family fun activities, flash visits, prehistoric demonstrations, café-conférences and screenings: a whole host of opportunities to learn in a different way, to marvel and share a cultural moment away from the everyday
the everyday.
Micro-Folie Animals in art followed by a workshop from 2:30 to 4pm
Flash visit What a strange beast this aurochs is from4.15pm to 4.45pm.
L’événement Micro-Folie Les animaux Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS