MICRO-FOLIE Les collections en mode libre Rue du Commandant Sauvageot La Gaubretière

MICRO-FOLIE Les collections en mode libre

Rue du Commandant Sauvageot 1er étage du chateau La Gaubretière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-30 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-20

.

Rue du Commandant Sauvageot 1er étage du chateau La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MICRO-FOLIE Les collections en mode libre La Gaubretière a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne