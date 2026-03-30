MICRO-FOLIE Les collections en mode libre Rue du Commandant Sauvageot La Gaubretière
MICRO-FOLIE Les collections en mode libre Rue du Commandant Sauvageot La Gaubretière mercredi 1 avril 2026.
MICRO-FOLIE Les collections en mode libre
Rue du Commandant Sauvageot 1er étage du chateau La Gaubretière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-04 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-30 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-20
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Rue du Commandant Sauvageot 1er étage du chateau La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 69 10 microfolie@paysdemortagne.fr
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English :
L’événement MICRO-FOLIE Les collections en mode libre La Gaubretière a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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