Micro-Folie nouvelle thématique Biodiversité nature et animaux dans l’art en visite libre Micro-Folie Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port
mercredi 16 septembre 2026 · Micro-Folie Prison dite des Evêques · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Micro-Folie nouvelle thématique Biodiversité nature et animaux dans l’art en visite libre
Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez découvrir la place de la biodiversité dans l’art ! Journée en visite libre (collection Impressioniste et Normandie) et réalité virtuelle (+ de 12 ans, nouveauté UNESCO région Bourgogne Franche Comté).
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La Micro-Folie est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique. .
Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr
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English : Micro-Folie nouvelle thématique Biodiversité nature et animaux dans l’art en visite libre
L’événement Micro-Folie nouvelle thématique Biodiversité nature et animaux dans l’art en visite libre Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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