Micro-Folie-thématique Animaux réels ou imaginaires visite libre et réalité virtuelle. Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port
Micro-Folie-thématique Animaux réels ou imaginaires visite libre et réalité virtuelle. Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 20 mai 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Micro-Folie-thématique Animaux réels ou imaginaires visite libre et réalité virtuelle.
Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique.
Visite libre (une série d’oeuvres sur les animaux fantastiques et réels). Réalité virtuelle à partir de 12 ans.
Capacité d’accueil pour la projection 15 personnes. .
Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr
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English : Micro-Folie-thématique Animaux réels ou imaginaires visite libre et réalité virtuelle.
L’événement Micro-Folie-thématique Animaux réels ou imaginaires visite libre et réalité virtuelle. Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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