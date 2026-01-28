Randonnée accompagnée Mendi Gaiak randonnée hivernale à pied (niveau 3) Saint-Jean-Pied-de-Port
Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port
2026-05-23
2026-05-23
2026-05-23
Randonnée à pied niveau 3 (moyenne 10-15km et D+800-1000m de dénivelé). Randonnée encadrée par un guide local. Découvrir la montagne en hiver, entre neige et forêt, sur les sentiers silencieux. Possibilité de location de matériel (cramponettes/bâtons).
Durée activité 6/7h.
Age minimum 10 ans.
Départ minimum 4 pers maximum 12 pers.
Matériel chaussures de randonnées imperméables (adaptés à la pratique hivernale), sac à dos (25L minimum), lunettes de soleil, crème solaire, eau, traitement médicamenteux en cours, bonnet, gants.
Chiens autorisés en laisse tout le parcours.
Prévoir le pique-nique + goûter. .
Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
