Randonnée accompagnée Mendi Gaiak randonnée hivernale à pied (niveau 3) Saint-Jean-Pied-de-Port

Randonnée accompagnée Mendi Gaiak randonnée hivernale à pied (niveau 3)

Parking Carrefour Market Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée à pied niveau 3 (moyenne 10-15km et D+800-1000m de dénivelé). Randonnée encadrée par un guide local. Découvrir la montagne en hiver, entre neige et forêt, sur les sentiers silencieux. Possibilité de location de matériel (cramponettes/bâtons).

Durée activité 6/7h.

Age minimum 10 ans.

Départ minimum 4 pers maximum 12 pers.

Matériel chaussures de randonnées imperméables (adaptés à la pratique hivernale), sac à dos (25L minimum), lunettes de soleil, crème solaire, eau, traitement médicamenteux en cours, bonnet, gants.

Chiens autorisés en laisse tout le parcours.

Prévoir le pique-nique + goûter. .

+33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

English : Randonnée accompagnée Mendi Gaiak randonnée hivernale à pied (niveau 3)

