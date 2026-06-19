Micro-Folie Toast & Toiles le brunch des curieux L’impressionnisme Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz samedi 4 juillet 2026.

Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Toast & Toiles le brunch des curieux L’impressionnisme

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:15:00

Date(s) :

2026-07-04

Chaque mois, partez à la découverte d’une nouvelle collection d’œuvres d’art en toute simplicité, autour d’un brunch convivial. Pas besoin d’être expert Amandine, votre médiatrice, vous fera explorer les œuvres avec enthousiasme, en racontant leurs histoires et en partageant des anecdotes. L’idée ? Découvrir l’art autrement, dans une ambiance détendue où chacun peut observer, s’émerveiller et poser ses questions sans complexe.

Venez comme vous êtes, avec votre curiosité et votre appétit… pour l’art et les viennoiseries !

Ce mois-ci, les impressionnistes sont à l’honneur. .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

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English : Micro-Folie Toast & Toiles le brunch des curieux L’impressionnisme

L’événement Micro-Folie Toast & Toiles le brunch des curieux L’impressionnisme Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque