Morcenx-la-Nouvelle

Micro-Folie Un temps de cinéma

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Dans les collections de la Micro Folie découvrez un temps de cinéma

Dans les collections de la Micro -Folie, découvrez un temps de cinéma

Entrée libre .

Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Micro-Folie Un temps de cinéma

In the collections of the Micro Folie discover a time of cinema

L’événement Micro-Folie Un temps de cinéma Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Morcenx