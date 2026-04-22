Micro-Folie Un temps de cinéma Morcenx-la-Nouvelle
Micro-Folie Un temps de cinéma Morcenx-la-Nouvelle vendredi 1 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Micro-Folie Un temps de cinéma
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Dans les collections de la Micro Folie découvrez un temps de cinéma
Dans les collections de la Micro -Folie, découvrez un temps de cinéma
Entrée libre .
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Micro-Folie Un temps de cinéma
In the collections of the Micro Folie discover a time of cinema
L’événement Micro-Folie Un temps de cinéma Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Morcenx
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