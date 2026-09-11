Micro-Folie visite libre, visite guidée et atelier fabrication en carton Micro-Folie Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port
samedi 26 septembre 2026 · Micro-Folie Prison dite des Evêques · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Micro-Folie visite libre, visite guidée et atelier fabrication en carton
Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Matinée en visite libre (collection Pays de la Loire) et réalité virtuelle (+ de 12 ans).
15h30 visite guidée Symbolique des fleurs dans l’art et atelier fabrication d’un oiseau ou de fleurs en carton. Sur inscription par téléphone.
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La Micro-Folie est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux.
La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique. .
Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr
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English : Micro-Folie visite libre, visite guidée et atelier fabrication en carton
L’événement Micro-Folie visite libre, visite guidée et atelier fabrication en carton Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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