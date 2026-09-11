Micro-Folie visites guidées La symbolique des oiseaux dans l’art Micro-Folie Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Micro-Folie visites guidées La symbolique des oiseaux dans l’art

Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Visites guidées de 30min à 14h et 16h autour de la thématique des oiseaux dans l’art.

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La Micro-Folie est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux.

La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique. .

Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

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English : Micro-Folie visites guidées La symbolique des oiseaux dans l’art

L’événement Micro-Folie visites guidées La symbolique des oiseaux dans l’art Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque