Micro-Folie Voyage au musée

10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 15:30:00

Date(s) :

2026-08-26

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

Accès libre en continu

– Micro-Folie Les chefs-d’œuvre des musées de France de14h30 à 15h30

– Projection de court métrage A Musée Vous, A Musée Moi de 16h à 17h.

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

Accès libre en continu

– Micro-Folie Les chefs-d’œuvre des musées de France de14h30 à 15h30

– Projection de court métrage A Musée Vous, A Musée Moi de 16h à 17h. .

10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

La Micro-Folie: An immersion in the heart of art, archaeology and science.

Digital museum, family fun activities, flash visits, prehistoric demonstrations, café-conférences and screenings: a whole host of opportunities to learn in a different way, to marvel and share a cultural moment away from the everyday

the everyday.

Continuous free admission:

– Micro-Folie Les chefs-d?uvre des musées de France 2:30 pm to 3:30 pm

– Short film screening: A Musée Vous, A Musée Moi from 4pm to 5pm.

L’événement Micro-Folie Voyage au musée Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS