Micro-Folie Voyage autour du monde Amiens

Micro-Folie Voyage autour du monde

10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:15:00

fin : 2026-07-08 19:45:00

Date(s) :

2026-07-08

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

– Micro-Folie Voyage autour du monde et activités manuelles 14h30-17h30 (accès libre en continu)

– 30 min pour découvrir les Arts Africains suivi de la projection Les mystérieux trésors du Nigéria 18h15-19h45.

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

– Micro-Folie Voyage autour du monde et activités manuelles 14h30-17h30 (accès libre en continu)

– 30 min pour découvrir les Arts Africains suivi de la projection Les mystérieux trésors du Nigéria 18h15-19h45. .

10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

La Micro-Folie: An immersion in the heart of art, archaeology and science.

Digital museum, family fun activities, flash visits, prehistoric demonstrations, café-conférences and screenings: a whole host of opportunities to learn in a different way, to marvel and share a cultural moment away from the everyday

the everyday.

– Micro-Folie Journey around the world and handicrafts 2:30 5:30 pm: (free access all day long)

– 30 min to discover African Arts followed by the projection The Mysterious Treasures of Nigeria 18h15-19h45.

L’événement Micro-Folie Voyage autour du monde Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS