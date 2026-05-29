MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots Rue César Mulon Corseul
MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots Rue César Mulon Corseul samedi 25 juillet 2026.
Corseul
MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots
Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez les nombreuses poteries romaines qui garnissent l’ArchéoMusée et initiez-vous à la céramologie l’étude des céramiques.
A partir de 6 ans
1 € en plus du droit d’entrée du musée.
Nombre de places limité. Réservation conseillée. .
Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10
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English :
L’événement MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots Corseul a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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