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MicroAteliers Coriosolis La fabrique à fibules Rue César Mulon Corseul

MicroAteliers Coriosolis La fabrique à fibules Rue César Mulon Corseul mercredi 5 août 2026.

Lieu : Rue César Mulon

Adresse : ArchéoMusée Coriosolis

Ville : 22130 Corseul

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Corseul

MicroAteliers Coriosolis La fabrique à fibules

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

MicroAteliers La fabrique à fibules
Comment les romains attachaient-ils leurs vêtements ? Réalisez votre propre broche romaine en laiton.

A partir de 6 ans.
Supplément de 2€ par rapport à l’entrée classique.
Places limitées. Réservation conseillée.   .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10 

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English :

L’événement MicroAteliers Coriosolis La fabrique à fibules Corseul a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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