MicroAteliers Coriosolis Va y avoir du sport… antique ! Rue César Mulon Corseul

Corseul

MicroAteliers Coriosolis Va y avoir du sport… antique !

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Du lancer de disque au lancer de soi-même, découvrez et testez en famille le pentathlon, la série de sports préférés des romains !

A partir de 7 ans

1€ en plus du droit d’entrée du musée.

Nombre de places limité. Réservation conseillée. .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

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English :

L’événement MicroAteliers Coriosolis Va y avoir du sport… antique ! Corseul a été mis à jour le 2026-06-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme