Microfestival FONDATION Goûter Électro et Soirées La Croix-Helléan
vendredi 11 septembre 2026 · La Croix-Helléan
Informations pratiques
La Croix-Helléan
Microfestival FONDATION Goûter Électro et Soirées
Le Broutais La Croix-Helléan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-13 05:50:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez assister à la 3ème édition du microfestival FONDATION, le micro-festival intergénérationnel dédié aux cultures électroniques en terres morbihannaises !
Durant 2 jours, bien à l’abri des tempêtes solaires sous le chapiteau Stalker, plus de 24h de Dub, Techno, Trance, Tekno, D&B par 20 artistes issus de collectifs émergents ou historiques. Au programme
VENDREDI 11/09 (18h-5h)
DJ set Tech House / Techno / Trance / D&B
SAMEDI 12/09 (14h-16h)
DJ set & Live Dub / D&B / Techno / Trance / Acid / Tekno / Tribe
Gouter Électro gratuit 14h 18h
Mapping/Projection 3D sous chapiteau.
Sur place, restauration et rafraichissement de qualité à prix doux par des producteurs bretons.
Programmation détaillée et billetterie en ligne sur Helloasso. .
Le Broutais La Croix-Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 6 21 10 67 00
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English :
L’événement Microfestival FONDATION Goûter Électro et Soirées La Croix-Helléan a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande