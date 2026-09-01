Informations pratiques

La Croix-Helléan

Microfestival FONDATION Goûter Électro et Soirées

Le Broutais La Croix-Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-13 05:50:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez assister à la 3ème édition du microfestival FONDATION, le micro-festival intergénérationnel dédié aux cultures électroniques en terres morbihannaises !

Durant 2 jours, bien à l’abri des tempêtes solaires sous le chapiteau Stalker, plus de 24h de Dub, Techno, Trance, Tekno, D&B par 20 artistes issus de collectifs émergents ou historiques. Au programme

VENDREDI 11/09 (18h-5h)

DJ set Tech House / Techno / Trance / D&B

SAMEDI 12/09 (14h-16h)

DJ set & Live Dub / D&B / Techno / Trance / Acid / Tekno / Tribe

Gouter Électro gratuit 14h 18h

Mapping/Projection 3D sous chapiteau.

Sur place, restauration et rafraichissement de qualité à prix doux par des producteurs bretons.

Programmation détaillée et billetterie en ligne sur Helloasso. .

Le Broutais La Croix-Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 6 21 10 67 00

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English :

L’événement Microfestival FONDATION Goûter Électro et Soirées La Croix-Helléan a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande