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Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Médiathèque le MIX Mourenx

Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Médiathèque le MIX Mourenx

Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Médiathèque le MIX Mourenx mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mourenx

Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne

Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La Micro-Folie Lacq-Orthez vous propose, en diffusion nationale, la pièce d’opéra Bastien et Bastienne, musique de Wolfgang Amadeus Mozart.
La séance se terminera autour d’un goûter !

Sur réservation.
Tout public.   .

Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne

L’événement Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Mourenx a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

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