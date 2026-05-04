Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Médiathèque le MIX Mourenx
Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Médiathèque le MIX Mourenx mercredi 17 juin 2026.
Mourenx
Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne
Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La Micro-Folie Lacq-Orthez vous propose, en diffusion nationale, la pièce d’opéra Bastien et Bastienne, musique de Wolfgang Amadeus Mozart.
La séance se terminera autour d’un goûter !
Sur réservation.
Tout public. .
Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne
L’événement Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Mourenx a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn
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