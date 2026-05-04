Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Médiathèque le MIX Mourenx

Mourenx

Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne

Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La Micro-Folie Lacq-Orthez vous propose, en diffusion nationale, la pièce d’opéra Bastien et Bastienne, musique de Wolfgang Amadeus Mozart.

La séance se terminera autour d’un goûter !

Sur réservation.

Tout public. .

Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne

L’événement Microfolie Retransmission de l’Opéra Bastien et Bastienne Mourenx a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn