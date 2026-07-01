Midi du patrimoine : la protection du patrimoine, Hôtel de Cordon, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry
Informations pratiques
Midi du patrimoine : la protection du patrimoine Samedi 19 septembre, 12h30 Hôtel de Cordon Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Pendant la pause méridienne, avec votre sandwich ou votre Tupperware, découvrez comment les politiques de protection du patrimoine se sont développées au fil du temps et ont façonné le paysage urbain de Chambéry. À travers un regard historique, cette conférence explorera l’évolution des dispositifs de sauvegarde et leurs conséquences sur l’architecture et l’aménagement de la ville.
Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr
Découvrez comment les politiques de protection du patrimoine se sont développées au fil du temps et ont façonné le paysage urbain de Chambéry. À travers un regard historique, cette conférence des de…
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