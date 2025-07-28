Midi en choeur ! Rusalka Opéra de Limoges Limoges

Midi en choeur ! Rusalka

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Sur inscription.

Échauffez votre voix et apprenez un air de l’opéra « Rusalka » (représentation le dim. 08/03 15h, mar. 10/03 et jeu. 12/03 20h) en compagnie de notre cheffe de chœur Arlinda Roux Majollari et d’artistes du Chœur. À l’issue, déjeunez tous ensemble !

Possibilité de réserver un sandwich, une planche salée et/ou sucrée. .

