Midi en choeur ! Rusalka Opéra de Limoges Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
2026-03-02
Sur inscription.
Échauffez votre voix et apprenez un air de l’opéra « Rusalka » (représentation le dim. 08/03 15h, mar. 10/03 et jeu. 12/03 20h) en compagnie de notre cheffe de chœur Arlinda Roux Majollari et d’artistes du Chœur. À l’issue, déjeunez tous ensemble !
Possibilité de réserver un sandwich, une planche salée et/ou sucrée. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 bar@operalimoges.fr
