Cepoy

Midsommar

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Midsommar

Organisé par le Comité de Jumelage, venez célébrer la Fête de la saint Jean

suédoise, avec des animations et repas suédois à la maison de la Suède ! .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 56 26 32 j-chevallier@wanadoo.fr

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English :

L’événement Midsommar Cepoy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS