Midsommar Cepoy
Midsommar Cepoy samedi 20 juin 2026.
Cepoy
Midsommar
Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Midsommar
Organisé par le Comité de Jumelage, venez célébrer la Fête de la saint Jean
suédoise, avec des animations et repas suédois à la maison de la Suède ! .
Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 56 26 32 j-chevallier@wanadoo.fr
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English :
L’événement Midsommar Cepoy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
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