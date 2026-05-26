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Midsommar Cepoy

Midsommar Cepoy

Midsommar Cepoy samedi 20 juin 2026.

Adresse : Avenue du Château

Ville : 45120 Cepoy

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Cepoy

Midsommar

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Midsommar
Organisé par le Comité de Jumelage, venez célébrer la Fête de la saint Jean
suédoise, avec des animations et repas suédois à la maison de la Suède !   .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 56 26 32  j-chevallier@wanadoo.fr

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English :

L’événement Midsommar Cepoy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS

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