Cepoy

20ème Cepoyenne Cyclo

11 Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 08:00:00

fin : 2026-06-17 15:00:00

Date(s) :

2026-06-17

20ème Cepoyenne Cyclo

La Petite Reine organise la 20ème édition de la Cepoyenne Cyclo parcours fléchés de 32, 58, 78 ou 96 km en direction du sud de la Seine et Marne. 1 ravitaillement par circuit. Repas chaud proposé à 18€ boisson comprise. 5 .

11 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 77 58 19

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English :

20th Cepoyenne Cyclo

L’événement 20ème Cepoyenne Cyclo Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS