20ème Cepoyenne Cyclo Cepoy
20ème Cepoyenne Cyclo Cepoy mercredi 17 juin 2026.
Cepoy
20ème Cepoyenne Cyclo
11 Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 08:00:00
fin : 2026-06-17 15:00:00
Date(s) :
2026-06-17
20ème Cepoyenne Cyclo
La Petite Reine organise la 20ème édition de la Cepoyenne Cyclo parcours fléchés de 32, 58, 78 ou 96 km en direction du sud de la Seine et Marne. 1 ravitaillement par circuit. Repas chaud proposé à 18€ boisson comprise. 5 .
11 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 77 58 19
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English :
20th Cepoyenne Cyclo
L’événement 20ème Cepoyenne Cyclo Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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