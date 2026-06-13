Marché des producteurs de juillet Cepoy
Marché des producteurs de juillet Cepoy vendredi 3 juillet 2026.
Cepoy
Marché des producteurs de juillet
24 Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 19:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Marché des producteurs de juillet
Rendez-vous au marché des producteurs de Cepoy tous les premiers vendredis du mois ! .
24 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05 communication@ville-cepoy.fr
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English :
July Producers’ Index
L’événement Marché des producteurs de juillet Cepoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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