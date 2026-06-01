Cepoy

Gala de fin d’année Bella Dance

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Gala de fin d’année Bella Dance

L’association de danse orientale Bella’Dance vous présente son spectacle de fin d’année avec l’association Afriqu’en Rythme. Un show gratuit et ouvert à tous. .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 54 17 09 belladancecepoy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

End of year gala ? Bella Dance

L’événement Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS