Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy
Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy samedi 27 juin 2026.
Cepoy
Gala de fin d’année Bella Dance
Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Gala de fin d’année Bella Dance
L’association de danse orientale Bella’Dance vous présente son spectacle de fin d’année avec l’association Afriqu’en Rythme. Un show gratuit et ouvert à tous. .
Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 54 17 09 belladancecepoy@gmail.com
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English :
End of year gala ? Bella Dance
L’événement Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS
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