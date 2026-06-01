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Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy

Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy

Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy samedi 27 juin 2026.

Adresse : Avenue du Château

Ville : 45120 Cepoy

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit

Cepoy

Gala de fin d’année Bella Dance

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Gala de fin d’année Bella Dance
L’association de danse orientale Bella’Dance vous présente son spectacle de fin d’année avec l’association Afriqu’en Rythme. Un show gratuit et ouvert à tous.   .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 54 17 09  belladancecepoy@gmail.com

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English :

End of year gala ? Bella Dance

L’événement Gala de fin d’année Bella Dance Cepoy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS

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