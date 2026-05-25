Cepoy

Brocante de l’USCC Foot

Rue de la Gare Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Brocante de l’USCC Foot

Brocante organisée par l’US Cepoy Corquilleroy Football. Ouvert à tous. .

Rue de la Gare Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 38 04 71 rene.grandjean@wanadoo.fr

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English :

USCC Foot Fair

L’événement Brocante de l’USCC Foot Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS