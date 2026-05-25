Brocante de l’USCC Foot Cepoy
Brocante de l’USCC Foot Cepoy dimanche 14 juin 2026.
Cepoy
Brocante de l’USCC Foot
Rue de la Gare Cepoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Brocante de l’USCC Foot
Brocante organisée par l’US Cepoy Corquilleroy Football. Ouvert à tous. .
Rue de la Gare Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 38 04 71 rene.grandjean@wanadoo.fr
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English :
USCC Foot Fair
L’événement Brocante de l’USCC Foot Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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