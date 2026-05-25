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Marché des producteurs de Cepoy Cepoy

Marché des producteurs de Cepoy Cepoy

Marché des producteurs de Cepoy Cepoy vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 24 Avenue du Château

Ville : 45120 Cepoy

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Cepoy

Marché des producteurs de Cepoy

24 Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-05 19:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Marché des producteurs de Cepoy
Rendez-vous au marché des producteurs de Cepoy tous
les premiers vendredis du moi !   .

24 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05  communication@ville-cepoy.fr

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English :

Cepoy farmers’ market

L’événement Marché des producteurs de Cepoy Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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