Marché des producteurs de Cepoy Cepoy
Marché des producteurs de Cepoy Cepoy vendredi 5 juin 2026.
Cepoy
Marché des producteurs de Cepoy
24 Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-05 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Marché des producteurs de Cepoy
Rendez-vous au marché des producteurs de Cepoy tous
les premiers vendredis du moi ! .
24 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05 communication@ville-cepoy.fr
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English :
Cepoy farmers’ market
L’événement Marché des producteurs de Cepoy Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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