Cepoy

Marché des producteurs de Cepoy

24 Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:30:00

fin : 2026-06-05 19:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Marché des producteurs de Cepoy

Rendez-vous au marché des producteurs de Cepoy tous

les premiers vendredis du moi ! .

24 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05 communication@ville-cepoy.fr

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English :

Cepoy farmers’ market

L’événement Marché des producteurs de Cepoy Cepoy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS