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Les Chatoyantes Cepoy

Les Chatoyantes Cepoy

Les Chatoyantes Cepoy vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Avenue du Château

Ville : 45120 Cepoy

Département : Loiret

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Cepoy

Les Chatoyantes

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-25 03:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Les Chatoyantes
Le festival cepoyen revient pour sa 4e édition !
Le Gâtinais libre a mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une quatrième édition toujours plus qualitative de son festival éco-citoyen et solidaire tout public.
Hâte de vous accueillir !
Attention le thème cette année c’est mamie en folie …n’hésitez pas à ramener les grands parents !
Billetterie sur helloasso Gâtinais Libre Festival les Chatoyantes   .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire   bonjour@gatinaislibre.com

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English :

The Shimmering Ones

L’événement Les Chatoyantes Cepoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS

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