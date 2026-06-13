Cepoy

Les Chatoyantes

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-25 03:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les Chatoyantes

Le festival cepoyen revient pour sa 4e édition !

Le Gâtinais libre a mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une quatrième édition toujours plus qualitative de son festival éco-citoyen et solidaire tout public.

Hâte de vous accueillir !

Attention le thème cette année c’est mamie en folie …n’hésitez pas à ramener les grands parents !

Billetterie sur helloasso Gâtinais Libre Festival les Chatoyantes .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire bonjour@gatinaislibre.com

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English :

The Shimmering Ones

L’événement Les Chatoyantes Cepoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS