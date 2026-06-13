Les Chatoyantes Cepoy
Les Chatoyantes Cepoy vendredi 24 juillet 2026.
Cepoy
Les Chatoyantes
Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-25 03:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Les Chatoyantes
Le festival cepoyen revient pour sa 4e édition !
Le Gâtinais libre a mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une quatrième édition toujours plus qualitative de son festival éco-citoyen et solidaire tout public.
Hâte de vous accueillir !
Attention le thème cette année c’est mamie en folie …n’hésitez pas à ramener les grands parents !
Billetterie sur helloasso Gâtinais Libre Festival les Chatoyantes .
Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire bonjour@gatinaislibre.com
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English :
The Shimmering Ones
L’événement Les Chatoyantes Cepoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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