Visite de l’église de Saint-Loup, Église Saint-Loup, Cepoy

Informations pratiques

Visite de l’église de Saint-Loup Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Loup Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église de Cepoy à votre rythme lors des Journées Européennes du Patrimoine et laissez-vous guider à travers l’histoire de cet édifice emblématique de la commune.

En accès libre, la visite permettra aux visiteurs d’admirer l’architecture, les éléments remarquables et le patrimoine religieux de l’église. Un document explicatif, mis à disposition tout au long du parcours, accompagnera la découverte en retraçant l’histoire du bâtiment, ses principales caractéristiques architecturales et les événements qui ont marqué son évolution au fil des siècles.

Cette visite autonome offrira à chacun la possibilité de prendre le temps d’observer les détails, de mieux comprendre le rôle de l’église dans l’histoire de Cepoy et d’apprécier la richesse de ce patrimoine local dans un cadre paisible et authentique.

Une invitation à redécouvrir un lieu chargé de mémoire, témoin du passé de la commune et de son héritage architectural.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Église Saint-Loup 52 Rue Saint-Antoine, 45120 Cepoy, France Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire L’église faisait peut-être partie du prieuré de Saint-Loup, de l’ordre de Saint-Benoît, sous la dépendance de l’abbé de la Chaise-Dieu jusqu’en 1563, époque où il fut donné à l’abbaye de Saint-Jean-de-Sens. Il ne reste plus rien de ce prieuré. Selon un plan répandu à l’époque romane, l’église est constituée par une nef flanquée de bas-côtés, un choeur prolongé par une abside semi-circulaire, flanquée d’absidioles, et encadré de chapelles carrées formant faux transept sur la croisée duquel s’élève le clocher. De plan carré, le clocher est coiffé d’un toit en pavillon. Un décrochement l’anime à la hauteur de la ligne de faîte de la toiture de la nef. Des baies géminées retombant sur une colonnette centrale sont ouvertes sur chacune de ses faces, dans sa partie supérieure. Des baies semblables mais avec pilastre au lieu de colonnette, sont situées au-dessus du toit des chapelles et datent de la restauration de 1894. L’intérieur a également été remanié en grande partie à cette date.

Découvrez l’église de Cepoy à votre rythme lors des Journées Européennes du Patrimoine et laissez-vous guider à travers l’histoire de cet édifice emblématique de la commune.

©Mairie de Cepoy