Atelier – Allumer un feu à la préhistoire, Parc de l’Isle, Cepoy

Informations pratiques

Atelier – Allumer un feu à la préhistoire Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00, 17h00 Parc de l’Isle Loiret

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’un des savoir-faire les plus essentiels de la Préhistoire en participant à un atelier d’allumage du feu selon les techniques utilisées par nos ancêtres.

Accompagnés par des animateurs spécialisés, les participants apprendront à produire une véritable flamme à l’aide d’outils et de matériaux inspirés de ceux employés durant la Préhistoire. De la préparation de l’amadou aux gestes précis permettant de faire naître une braise, chacun pourra expérimenter les différentes étapes avant d’allumer lui-même un feu.

Au-delà de l’expérience pratique, cet atelier permettra de mieux comprendre l’importance de la maîtrise du feu dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques : se chauffer, cuisiner, s’éclairer, fabriquer des outils ou encore se protéger. Une immersion concrète dans les savoir-faire qui ont marqué l’histoire de l’humanité.

Une animation participative et captivante qui fera revivre l’un des plus grands défis techniques de la Préhistoire et offrira aux visiteurs une expérience aussi instructive que mémorable.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Parc de l’Isle 13 Avenue du château, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire Espace vert aménagé. Parking de la Girafe à proximité

Découvrez l’un des savoir-faire les plus essentiels de la Préhistoire en participant à un atelier d’allumage du feu selon les techniques utilisées par nos ancêtres.

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