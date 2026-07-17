Visite de la Maison de la Suède, Maison de la Suède, Cepoy

Informations pratiques

Visite de la Maison de la Suède Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison de la Suède Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Franchissez les portes de la Maison de la Suède et partez à la découverte de ce lieu insolite lors d’une visite guidée placée sous le signe de la culture scandinave.

Accompagnés par les bénévoles du Comité de Jumelage, les visiteurs découvriront l’histoire de cette maison unique, ses liens avec la Suède ainsi que les traditions, le mode de vie et le patrimoine de ce pays nordique. Cette visite sera l’occasion de mieux comprendre les échanges culturels qui unissent Cepoy et la Suède, tout en explorant un lieu chargé d’authenticité.

Pour prolonger ce moment de convivialité, la visite s’achèvera autour d’un traditionnel fika, véritable institution en Suède. Plus qu’une simple pause-café, le fika est un moment de partage où boissons chaudes et douceurs suédoises invitent à la détente et aux échanges.

Une expérience chaleureuse et dépaysante qui permettra aux visiteurs de voyager au cœur de la culture suédoise, sans quitter Cepoy.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Maison de la Suède Avenue du Château, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61587217592223 Découvrez la Maison de la Suède, symbole de l’amitié et des liens historiques entre Cepoy et la Suède. Parking devant

Franchissez les portes de la Maison de la Suède et partez à la découverte de ce lieu insolite lors d’une visite guidée placée sous le signe de la culture scandinave.

©Mairie de Cepoy