Parcours de découverte – Cepoy de la préhistoire à aujourd’hui, Mairie de Cepoy, Cepoy

Informations pratiques

Parcours de découverte – Cepoy de la préhistoire à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Cepoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune vous invite à vivre une expérience originale en parcourant librement les différents sites et animations proposés.

Conçu comme un véritable jeu de découverte, ce parcours peut être commencé par n’importe quel point de visite. Chaque lieu vous permettra d’explorer une facette du patrimoine de Cepoy, qu’il soit historique, naturel, culturel ou préhistorique, à votre rythme et selon vos envies.

À chaque étape, les visiteurs pourront faire tamponner leur carte de parcours et recueillir un indice permettant de résoudre une énigme finale. Les enfants ayant validé l’ensemble des points de passage recevront une récompense, tandis que les adultes ayant complété leur carte et trouvé la bonne réponse participeront à un tirage au sort.

Tout au long du circuit, des lieux d’intérêt secondaires jalonneront également le parcours. Des panneaux touristiques permettront d’en apprendre davantage sur le patrimoine, l’histoire et les curiosités de la commune, offrant ainsi une découverte encore plus complète de Cepoy.

Une façon ludique, conviviale et interactive de parcourir la commune, de découvrir ses richesses patrimoniales et de partager un moment en famille ou entre amis, au fil des énigmes et des rencontres.

Mairie de Cepoy 11 avenue du Château, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05 https://www.ville-cepoy.fr/ Mairie de Cepoy Parking

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune vous invite à vivre une expérience originale en parcourant librement les différents sites et animations proposés.