Visites guidées du musée de la Préhistoire, Musée de la Préhistoire, Cepoy

Informations pratiques

Visites guidées du musée de la Préhistoire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la Préhistoire Loiret

Non accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les trésors cachés de la préhistoire et de l’Histoire de la Terre lors d’une visite guidée exceptionnelle du Musée de Cepoy, organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Installé dans la salle André Thomas, au sous-sol de la bibliothèque municipale, ce musée vous invite à un voyage immersif à travers les âges, grâce à une exposition riche et pédagogique.

Accompagnés par des guides passionnés, les visiteurs pourront explorer les collections dédiées à la préhistoire, comprendre les grandes étapes de l’évolution de notre planète, et percevoir les traces laissées par les premières civilisations.

Une occasion unique de plonger dans le passé et de redécouvrir l’histoire locale sous un angle original et captivant.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Musée de la Préhistoire 1 rue Saint-Antoine 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire Le musée se situe au sous-sol de la bibliothèque Escalier

Découvrez les trésors cachés de la préhistoire et de l’Histoire de la Terre lors d’une visite guidée exceptionnelle du Musée de Cepoy, organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Mairie de Cepoy