AGENDA · Cepoy
La Parenthèse Rose Cepoy
mardi 25 août 2026 · Cepoy
Informations pratiques
Cepoy
La Parenthèse Rose
Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
La Parenthèse Rose
Un espace de parole, une bulle de sororité créé pour toutes les femmes qui traversent une épreuve de santé. Au programme thé, discussions légères… .
Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
La Parenth%E8se Rose
L’événement La Parenthèse Rose Cepoy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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