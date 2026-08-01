Informations pratiques

Cepoy

La Parenthèse Rose

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

La Parenthèse Rose

Un espace de parole, une bulle de sororité créé pour toutes les femmes qui traversent une épreuve de santé. Au programme thé, discussions légères… .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

La Parenth%E8se Rose

L’événement La Parenthèse Rose Cepoy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS