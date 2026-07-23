Informations pratiques

Cepoy

Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche

Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche

Journée tout public, gratuite et sans inscription. .

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 84 76 37 paulfede45@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coarse Fishing Discovery Day Departmental Fishing Federation

L’événement Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche Cepoy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS