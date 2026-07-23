Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche Cepoy
vendredi 7 août 2026 · Cepoy
Informations pratiques
Cepoy
Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche
Cepoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche
Journée tout public, gratuite et sans inscription. .
Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 84 76 37 paulfede45@orange.fr
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English :
Coarse Fishing Discovery Day Departmental Fishing Federation
L’événement Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche Cepoy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS
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