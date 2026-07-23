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Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche Cepoy

vendredi 7 août 2026 · Cepoy

Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche Cepoy

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
45120 Cepoy
Département
Loiret
Tarif

Cepoy

Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche

Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche
Journée tout public, gratuite et sans inscription.   .

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 84 76 37  paulfede45@orange.fr

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English :

Coarse Fishing Discovery Day Departmental Fishing Federation

L’événement Journée découverte pêche au coup Fédération Départementale de Pêche Cepoy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS

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