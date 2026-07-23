Miel et abeilles Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Une journée unique et animée pour explorer leur rôle crucial dans la biodiversité et leur place dans l’histoire.

Au programme :

Récolte de miel en direct et ateliers ludiques

Rencontres avec des passionnés et jeux en famille

Stand de vente : repartez avec les délicieux produits de la ruche !

Une immersion captivante pour petits et grands curieux.

En partenariat avec la LPO, la GDSA et Pacific Planet.