AGENDA · RENNES
Miel et abeilles Ecomusée de la Bintinais RENNES
dimanche 6 septembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES
Informations pratiques
Une journée unique et animée pour explorer leur rôle crucial dans la biodiversité et leur place dans l’histoire.
Au programme :
Récolte de miel en direct et ateliers ludiques
Rencontres avec des passionnés et jeux en famille
Stand de vente : repartez avec les délicieux produits de la ruche !
Une immersion captivante pour petits et grands curieux.
En partenariat avec la LPO, la GDSA et Pacific Planet.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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