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Miel et abeilles Ecomusée de la Bintinais RENNES

dimanche 6 septembre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES

Miel et abeilles Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Ecomusée de la Bintinais
Adresse
ROUTE DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Ville
35200 RENNES
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Une journée unique et animée pour explorer leur rôle crucial dans la biodiversité et leur place dans l’histoire.
Au programme :

Récolte de miel en direct et ateliers ludiques
Rencontres avec des passionnés et jeux en famille
Stand de vente : repartez avec les délicieux produits de la ruche !

Une immersion captivante pour petits et grands curieux.
En partenariat avec la LPO, la GDSA et Pacific Planet.

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