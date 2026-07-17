Miels et gelée royale des Hauts-de-France, GAEC Miellerie du Zyckelin, Hoymille

Informations pratiques

Miels et gelée royale des Hauts-de-France Samedi 10 octobre, 09h00 GAEC Miellerie du Zyckelin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Jérôme Dieusaert et Noémie Tavernier, producteurs de miels et de gelée royale française, et Hélène Fiers et Mathieu Hébert, producteurs de miels, vous feront découvrir les trésors de la gelée royale et les étonnantes saveurs fraîches et mentholées du Miel de tilleul de Picardie IGP.

Echanges, dégustation et vente, sur le site de la Miellerie du Zyckelin.

GAEC Miellerie du Zyckelin 13 route des Neiges, 59492 Hoymille Hoymille 59492 Téteghem Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/portfolio/la-miellerie-des-terres-et-monts-de-flandres/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/portfolio/miellerie-du-zyckelin-helene-fiers-et-mathieu-hebert/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/ »}]

Dégustation-vente de gelée royale et de miels. Focus sur le Miel de tilleul de Picardie IGP.