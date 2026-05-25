Mieux comprendre le dépistage organisé du col de l’utérus

Juin Vert est le mois de prévention et de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Ce dépistage est recommandé pour les femmes de 25 à 65 ans. Il vise à détecter les anomalies avant qu’elles ne se transforment en cancer. En Île-de-France, malgré les progrès réalisés seules 53,5 % des franciliennes étaient à jour de leur dépistage en 2024, pour un objectif national de 80%.

Si vous souhaitez en savoir plus, trois webinaires vous sont proposés pour vous informer et échanger avec des professionnels.

3 dates au choix :

mardi 9 juin, de 13h à 13h45

lundi 15 juin, de 13h à 13h45

jeudi 25 juin, de 13h à 13h45

Gratuit sur inscription / En visioconférence, via Microsoft Teams

Parcours dépistage cancer col de l’utérus ; Crédits : CRCDC

À l’occasion de Juin Vert 2026, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Île-de-France propose une série de 3 webinaires, pour mieux comprendre le Dépistage Organisé du Cancer du Col de l’Utérus.

Le jeudi 25 juin 2026

de 13h00 à 13h45

Le lundi 15 juin 2026

de 13h00 à 13h45

Le mardi 09 juin 2026

de 13h00 à 13h45

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T16:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T13:00:00+02:00_2026-06-09T13:45:00+02:00;2026-06-15T13:00:00+02:00_2026-06-15T13:45:00+02:00;2026-06-25T13:00:00+02:00_2026-06-25T13:45:00+02:00



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