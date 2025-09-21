Mighty Jab’s Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

Mighty Jab’s Quintet – Jazz Caraïbes

C’est à Trinidad que le vibraphoniste et steeldrummer Xavier Mertian devient Mighty Jab, un surnom adopté avec enthousiasme par les musiciens de l’île. Depuis, ce passionné de jazz et de rythmes caribéens parcourt les scènes, entre steelbands géants et formations plus intimes, croisant la route de grands noms comme Étienne M’Bappé, Paco Séry, Magic Malik ou Stéphane Belmondo.

Avec Mighty Jab’s Quintet, il réunit des musiciens brillants pour faire dialoguer le jazz et les musiques de la Caraïbe. Au steelpan, Mathieu Borgne, sacré champion du PanoGrama 2022, impressionne par sa virtuosité. À la batterie, Kristof Negrit insuffle l’âme du Gwoka guadeloupéen. La rythmique est complétée par Benjamin Moine à la contrebasse, et Pierre Guicquero au trombone, dont le talent a séduit Jean-Loup Longnon.

Le groupe navigue entre compositions originales et morceaux de Jaco Pastorius, Roy Ayers, Etienne Charles ou encore Tony Williams, toujours avec cette énergie complice qui séduit le public. Un premier album est en préparation, avec de prestigieux invités.

Le public en parle :

« Mighty Job ! », « Une belle kiffance entre musiciens talentueux ! », « Quelle instrumentation ! »

Xavier Mertian : Vibraphone amplifié + Voix et arrangements, Mathieu Borgne : Steelpan, Pierre Guicquero : Trombone, Benjamin Moine : Contrebasse, Christophe Negrit : Batterie

Un son inédit avec Steelpan, Trombone et Vibra amplifié pour dialoguer sur des compositions de Jacques Schwarz-Bart, Etienne Charles, Jaco Pastorius, Tony Williams, Roy Ayers …

Le jeudi 26 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 PARIS 05