MIKA – ZENITH DE LILLE Lille

MIKA Début : 2026-02-15 à 19:00. Tarif : – euros.

ALIAS PRÉSENTE : MIKALa superstar mondiale de la pop MIKA, nominée aux Brit Awards et aux GRAMMY® Awards et multi platine, lancera sa plus grande tournée en tête d’affiche à travers l’Europe en 2026 : le Spinning Out Tour.La tournée débutera le 6 février à Amiens puis passera par 6 Zénith en France (Marseille, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rouen) ainsi qu’à l’Accor Arena de Paris ! Reconnu dans le monde entier comme un artiste exceptionnel, attendez-vous à un spectacle inoubliable chaque soir de cette tournée ! Achat limité à 6 billets par commande

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59