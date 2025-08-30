Mike et rike / tout le bonheur du monde ou presque… Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Mike et rike / tout le bonheur du monde ou presque… Jeudi 5 février 2026, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

De la musique, des rires et de l’émotion, c’est « Tout le bonheur du monde… ou presque ! » et c’est le nouveau spectacle de Mike et Riké.

Les deux chanteurs de Sinsémilia nous emmènent de nouveau dans leur univers chaleureux où ils célèbrent une vie abordée sourire aux lèvres.

Un spectacle intimiste et familial qui enchantera les fans de Sinsémilia comme les néophytes, et les petits comme les grands.

Mike et Riké seront présents deux jours le temps de mener à bien un projet construit avec le Nautilus, le Studio du bras d’or et Intramurock.

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

APERO-SPECTACLE // HUMOUR MUSICAL – Le Carré Sam Hors les Murs = apéro-concert au Théâtre Monsigny !