Mike et Rike / Tout le Bonheur du Monde ou presque… Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Mike et Rike / Tout le Bonheur du Monde ou presque… Saison Culturelle Carré Sam

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

APERO-SPECTACLE // HUMOUR MUSICAL

– Le Carré Sam Hors les Murs = apéro-concert au Théâtre Monsigny laughing !

De la musique, des rires et de l’émotion, c’est Tout le bonheur du monde… ou presque ! et c’est le nouveau spectacle de Mike et Riké.

Les deux chanteurs de Sinsémilia nous emmènent de nouveau dans leur univers chaleureux où ils célèbrent une vie abordée sourire aux lèvres.

Un spectacle intimiste et familial qui enchantera les fans de Sinsémilia comme les néophytes, et les petits comme les grands.

Et aussi…

Mike et Riké seront présents deux jours le temps de mener à bien un projet construit avec le Nautilus, le Studio du bras d’or et Intramurock.

RESERVATION CONSEILLEE A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

