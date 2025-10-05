MIKI 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

MIKI 1ERE PARTIE Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sorti son premier EP en Mars. Elle l’a nommé « graou », comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive « un truc pas cool mais pas grave ». Miki continue d’écrire son histoire et prépare son album pour l’automne. Graou partout.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17