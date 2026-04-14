MIKI, Alhambra, Genève
MIKI, Alhambra, Genève mercredi 4 novembre 2026.
MIKI Mercredi 4 novembre, 20h00 Alhambra
CHF 40.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T22:30:00+01:00
MIKI
Paris 2024 : un cheval sur la Seine, des nerds en revanche autour d’une table de ping-pong. MIKI filme, écrit, chante, à hauteur de vie. Elle pose son téléphone, capte l’instant, et en tire une pop hybride, nerveuse, jamais décorative.
Révélée parmi les découvertes de Voix de Fête 2025, elle a depuis accéléré sans regarder derrière.
Chez elle, tout passe : l’absurde, le trivial, le sensible, avec une distance qui fait mouche.
Le 04.11, à l’Alhambra, ça risque de rester.
Horaires (sous réserve modifications) :
Portes : 19h00
Concert : 20h00
Informations (organisateur.trice.s) :
Association de soutien à la musique vivante
+41 22 307 10 48
billetterie@voixdefete.com
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/miki-MQUVC6UX7Q »}] [{« link »: « http://www.tcoprod.eu »}, {« link »: « mailto:billetterie@voixdefete.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Voix de Fête & Inouïe présentent : Miki en concert à l’Alhambra, le 04 novembre 2026
DR
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