MIKI, Alhambra, Genève

MIKI Mercredi 4 novembre, 20h00 Alhambra

CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T22:30:00+01:00

MIKI

Paris 2024 : un cheval sur la Seine, des nerds en revanche autour d’une table de ping-pong. MIKI filme, écrit, chante, à hauteur de vie. Elle pose son téléphone, capte l’instant, et en tire une pop hybride, nerveuse, jamais décorative.

Révélée parmi les découvertes de Voix de Fête 2025, elle a depuis accéléré sans regarder derrière.

Chez elle, tout passe : l’absurde, le trivial, le sensible, avec une distance qui fait mouche.

Le 04.11, à l’Alhambra, ça risque de rester.

Horaires (sous réserve modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Informations (organisateur.trice.s) :

Association de soutien à la musique vivante

+41 22 307 10 48

billetterie@voixdefete.com

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/miki-MQUVC6UX7Q »}] [{« link »: « http://www.tcoprod.eu »}, {« link »: « mailto:billetterie@voixdefete.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Voix de Fête & Inouïe présentent : Miki en concert à l’Alhambra, le 04 novembre 2026

DR