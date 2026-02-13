Miki, Candid La Vapeur Dijon

Miki, Candid

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 23:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Miki FR

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision.

Candid FR

Candid n’est pas naïf, il sait que la musique n’est pas une sinécure. Pourtant il égrène inexorablement les bars, les fins de soirées, les champs de blé, et autres trucs en é pour son salut et pour notre plaisir. Une façon de raconter les choses de la vie par une indie-pop bordée de folk l’amour, la quête de sens, la décadence. Mieux que la bible en son temps. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Miki, Candid

L’événement Miki, Candid Dijon a été mis à jour le 2026-02-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)