Mille et Une Nuits Notes Errantes 2026 #8 Le bourg Arlanc

Informations pratiques

Arlanc

Mille et Une Nuits Notes Errantes 2026 #8

Le bourg Eglise St-Pierre Arlanc Puy-de-Dôme

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

en pré-vente sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 22:10:00

Date(s) :

2026-08-18

Le Duo Ondine, formé des pianistes Juliette Aridon-Kociolek et Clémentine Dubost, nous invite à quatre mains, dans le salon des compositeurs pour appréhender en avant-première les chefs-d’œuvre de la troupe des Ballets Russes à La Belle Époque.

.

Le bourg Eglise St-Pierre Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ondine Duo, consisting of pianists Juliette Aridon-Kociolek and Clémentine Dubost, invites us to join them for a four-hand performance in the Composers’ Salon to get a sneak peek atE8re the masterpieces of the Ballets Russes troupe from La Belle %C9poque.

L’événement Mille et Une Nuits Notes Errantes 2026 #8 Arlanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez