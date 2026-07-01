MILLEVACHES – Nuit des papillons, Refuge des Agriers, Eygurande

Informations pratiques

MILLEVACHES – Nuit des papillons Vendredi 31 juillet, 20h30 Refuge des Agriers Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:59:00+02:00

Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé.

Tout public

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire.

Refuge des Agriers Refuge des Agriers Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555969700 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-papillons-6/ »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/nuit-des-papillons-6/

Venez observer les papillons de nuit et apprenez à les identifier. Vous pourrez ensuite observer le ciel étoilé. RICE Millevaches